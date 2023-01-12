İşte İstanbul'un yeni taksisi! Panik butonu da olacak

Minibüs ve dolmuşların taksiye dönüşen ilk prototipi İBB Bakırköy Hizmet Binası otoparkında tanıtıldı. Şubat ayının ikinci haftasında hizmete başlayacak taksiler, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi tarafından basın mensuplarına tanıtıldı. Buna göre, araç içerisinde şoför için panik butonu bulunacak, basılması durumunda tepe lambasında 'S.O.S' ibaresi yer alacak. S.O.S yazısını gören, polis aracı durdurarak müdahalede bulunacak.