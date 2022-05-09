İşte İstanbul’un sığınmacı haritası! Hangi ülke vatandaşları hangi ilçelerde yaşıyor?

■ Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan, İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Suriye'nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya'ya kadar her yerden insan var. Bugün resmi nüfusu 1 milyon olan Esenyurt'ta, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil.