İşte İstanbul’un sığınmacı haritası! Hangi ülke vatandaşları hangi ilçelerde yaşıyor?
İSTANBUL'daki sığınmacılarla ilgili tartışma sürüyor. CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un 39 ilçesinde, ‘geçici koruma statüsünde, ikamet izinli veya kaçak durumdaki’ 2 milyonu aşan yabancının yaşadığı yerleri tek tek açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kamu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ile saha araştırmaları sonucunda İstanbul'un sığınmacı haritasını çıkardı. Haritaya göre İstanbul'un her ilçesinde yabancı yoğunluğu var. Tekin'in harita üzerinde yaptığı değerlendirme şöyle:
■ Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan, İstanbul'un 39 ilçesinde yaşıyor. Suriye'nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya'ya kadar her yerden insan var. Bugün resmi nüfusu 1 milyon olan Esenyurt'ta, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil.
■ Valilik tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul'da 1.3 milyon yabancı var ama Valilik kaçak göçmenleri takip edemiyor. Bu rakama kaçak göçmenler dahil değil. Halbuki İstanbul'un her ilçesinde binlerce düzensiz göçmen var. Kamu görevlilerinin çok daha sıkı bir şekilde denetim yapıp düzensiz göçmenleri tespit etmesi lazım.
■ Yapılan çalışmalara göre yüzde 97'si kaçak çalışıyor. Hiçbir özlük hakları yok, örgütlü değiller, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar. Uyuşturucu, fuhuş çeteleri ile terör örgütleri bu insanları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz.