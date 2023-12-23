İşte İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe! İPA raporu yayınladı

Raporda, "2000’li yıllarda İstanbul genelinde konut sunumunda yaşanan artışa rağmen, orta ve düşük gelir grubu için konut satın alımı imkansızlaştı. Kent genelinde sunulan kiralık konutlar da düşük ve orta gelir grubu için ödenebilir olma niteliğini kaybetti" değerlendirmesine yer verildi.