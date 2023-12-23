İşte İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe! İPA raporu yayınladı
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), konut fiyatlarındaki artışa ilişkin raporunu paylaştı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut satış fiyatları yüzde 84,14 oranında, kira fiyatları yüzde 75,56 artış gösterdi. İşte, İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe...
Raporda, "2000’li yıllarda İstanbul genelinde konut sunumunda yaşanan artışa rağmen, orta ve düşük gelir grubu için konut satın alımı imkansızlaştı. Kent genelinde sunulan kiralık konutlar da düşük ve orta gelir grubu için ödenebilir olma niteliğini kaybetti" değerlendirmesine yer verildi.
İPA raporu: İstanbul'da kiraların en çok arttığı 6 ilçe
Pandeminin etkisi ile birlikte kira fiyatlarının 2020 ile 2022 arasında tüm ülkelerde artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, dünya genelinde kiraların 1,6, İstanbul’da 5,2 kat arttığı aktarıldı.
2019 yılından itibaren son dört yılda kira fiyatlarının en çok arttığı ilçeler: Üsküdar: Yüzde 961
Kağıthane: Yüzde 954
Beykoz: Yüzde 889
Başakşehir: Yüzde 879