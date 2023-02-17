İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşteJapon bilim insanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları