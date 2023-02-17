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İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

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İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

İstanbul'da deprem olacak mı? 32 senedir Türkiye'de çalışmalar yapan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen İstanbul depremiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu!

İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

 Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşteJapon bilim insanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları

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İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

Ezber bozan deprem sözleri

TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, 'İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. 

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İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı' dedi.

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İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı

Bu ilçeler dayanlıklı

'Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.

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