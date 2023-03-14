İşte İstanbul depreminde enerjinin biriktiği yer! Kandilli duyurdu
Kandilli'den İstanbul depremi ile ilgili dikkat çeken duyuru geldi. Olası Marmara depreminin 200 km bir alanda yıkıcı etki yaratacağının altını çizen Prof. Dr. Özener, vakit kaybetmeden İstanbul’daki çürük yapıların yenilenmesi gerektiğini, yardım gönderecek kentlerde de lojistik birimlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Son depremlerin ardından olası Büyük Marmara Depremi’ne ilişkin endişeler de artmış durumda. Bilim dünyasında Marmara’daki riskli faylar üzerine tartışmalar sürerken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Milliyet aracılığı ile önemli mesajlar verdi.
Marmara Denizi’nde oluşacak büyük depremin İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Balıkesir gibi kentleri de etkileyeceğini dile getiren Prof.Dr. Özener, “17 Ağustos’ta İzmit’teki sarsıntı Avcılar’da yıkıma yol açtı. Olası büyük Marmara depremi 200 km bir alanda yıkıcı etki yaratacak.
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız” dedi.
Marmara’da enerji birikiminin olduğu alanlar neresi?
“Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir parçası olan Kuzey kol, İzmit körfezi boyunca devam edip, Adalar önünden geçerek, Marmara denizi kuzeyinden Saroz Körfezi’ne ulaşıyor.