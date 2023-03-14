İşte İstanbul depreminde enerjinin biriktiği yer! Kandilli duyurdu

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Marmara’ya kıyısı olan kentler risk altında. Fay tek parça da kırılsa, iki parça da kırılsa 7 ve üzerinde deprem üretecek. Vakit kaybetmeden İstanbul’da 70 ile 90 bin arasında olduğu telaffuz edilen çürük yapıların güçlendirilmesi, olmuyorsa yıkılıp yeniden yapılması için enerji harcamalıyız” dedi.