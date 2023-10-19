İşte İsrail'in katil bombası: Beyaz fosfor! Metali bile eritiyor 15 yıl etkili oluyor!
İsrail'in insanlık suçlarını işlemeye devam ettiği Gazze'de saldırılarında kullandığı beyaz fosfor bombasının sarımsağa benzer bir kokusu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kahveci, sıcaklığının bazı metalleri dahi eritecek düzeyde olduğunu aktardı. Kahveci bombanın temas ettiği bölgede çevreye olan etkisinin yıllar boyunca devam ettiğini belirtti.
Acımasızlıkta sınır tanımayan İsrail'in bu eylemine karşılık ise Birleşmiş Milletler tarafından herhangi bir soruşturma açılmadı. Ortaya çıkan görüntülere rağmen Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullanması karşısında BM'nin henüz bu konuda soruşturma başlatmadığını ve konuya ilişkin verecekleri "net bir cevabın olmadığını" belirtmişti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforlu top mermileriyle saldırısı, can kayıplarının yanı sıra olası bir sağlık ve çevre felaketini de gündeme taşıdı.
Havada oksijenle yanmaya başlıyor
Beyaz fosforun çevrede bıraktığı tahribata ilişkin soruları yanıtlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Übeydullah Kahveci, fosfor elementinin üç formundan biri olan beyaz fosforun sarımsağa benzer bir kokuya ve balmumu kıvamında açık sarı-beyaz renkli bir yapıya sahip olduğunu, endüstride kullanılmak üzere dünyada her yıl yaklaşık 900 bin ton beyaz fosfor üretildiğini kaydetti.
Sıcaklığı metali bile anında eritiyor
Beyaz fosforun havadaki oksijenle anında yanma tepkimesine girdiğini, önce beyaz bir duman daha sonra ise alev oluşturarak yüksek miktarda ısı ortaya çıkardığını belirten Kahveci, "Sıcaklık, bazı metalleri dahi eritebilecek bir yüksekliğe, 800-815 santigrat dereceye yükseliyor ve en sonunda da zararsız fosfat bileşenine dönüşüyor. İşte bu yüksek sıcaklığa çıkması nedeniyle de uluslararası hukuka göre normalde yasaklanmasına rağmen ne yazık ki savaşlarda mühimmat olarak kullanılıyor. Kamuoyunda beyaz fosfor, bu nedenle 'fosfor bombası' ismiyle de anılıyor. Bu bomba yerden yaklaşık 80-100 metrede infilak ettirilir, havadaki oksijenle yanmaya başlar. Yaklaşık 5 ila 30 dönümlük alanı etkileyecek kapasiteye sahiptir." dedi.