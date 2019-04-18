İşte İmamoğlu'nun İBB'deki ilk icraatı

İlk icraatı tabldotu 'eşitlemek' oldu

Son olarak mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, "Yemekte ne vardı bugün?" diye sorarken, "Allah ne verirse, öncelikle patlıcan musakka var, sizler için de antrikot var başkanım" yanıtını aldı. Çalışana, "Benim için niye, öyle mi geliyor?" diye soran İmamoğlu, "O şekilde hazırland" yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak" talimatını verdi. "Şehirdeki insanları eşitlemeye geliyorum" diyen İmamoğlu, böylece ilk olarak 'tabldotu eşitlemiş' oldu.