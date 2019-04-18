İşte İmamoğlu'nun İBB'deki ilk icraatı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye çalışanlarıyla tanıştı. İmamoğlu'nun, ilk icraatı ise tabldotu 'eşitlemek' oldu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın, 'Çalar Saat' programına katıldıktan sonra, Saraçhane'deki merkez binaya gelerek mesaisine başladı.
İlk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, daha sonra makamına çıkarak, çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. İmamoğlu, toplantıların ardından, bulunduğu kattaki belediye çalışanlarıyla tanıştı. Odaları tek tek dolaşan İmamoğlu, çalışanlara başarı diledi.
İlk icraatı tabldotu 'eşitlemek' oldu
Son olarak mutfak bölümüne giren İmamoğlu, çalışanlara, "Yemekte ne vardı bugün?" diye sorarken, "Allah ne verirse, öncelikle patlıcan musakka var, sizler için de antrikot var başkanım" yanıtını aldı. Çalışana, "Benim için niye, öyle mi geliyor?" diye soran İmamoğlu, "O şekilde hazırland" yanıtını aldı. Bu duruma kayıtsız kalmayan İmamoğlu, "Olmaz, yanlış. Birine musakka, birine antrikot olmaz. Bir dahakine aynısı olacak" talimatını verdi. "Şehirdeki insanları eşitlemeye geliyorum" diyen İmamoğlu, böylece ilk olarak 'tabldotu eşitlemiş' oldu.
Çiçek yerine vakıflara bağış yapılmasını istedi
İmamoğlu ayrıca kendisine gönderileek tebrik çiçekleri yerine başka bir istekte bulundu. İmamoğlu, "Tebrik çiçekleriniz bağış olsun. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tebriği için çiçek vb. yollamak yerine aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunabilirsiniz" dedi.