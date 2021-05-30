İşte illere göre 1 Haziran normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılıyor mu?

Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilerek netleşmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bir döneme girileceği” yönündeki açıklamaları beklentileri yükseltti. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl sürdürüleceği ise Bilim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme ve tavsiye kararları da dikkate alınarak yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde kararlaştırılacak.