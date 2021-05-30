İşte illere göre 1 Haziran normalleşme takvimi! Kafe ve restoranlar açılıyor mu?
Tüm gözeler yarın yapılacak olan Kabine toplantısında... Hangi yasaklar kalkacak, hangi yasaklar devam edecek? Yeni yasaklar gelecek mi? Maske takma zorunluluğu bitiyor mu? Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Vatandaş ve esnaf rahatlama beklerken, uzmanlar yüksek Covid-19 vaka sayısına sahip illerde önlemlerin bir anda kaldırılmasını istiyor.
Türkiye normalleşme takviminin ilk dönemini 1 Haziran Salı günü tamamlıyor. 1 Haziran'dan sonra normalleşme takviminin ikinci aşaması başlayacak. İkinci aşamada hangi yasaklar kalkacak? Yüz yüzü eğitim başlıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma yasakları sona mı eriyor? Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ve yeni dönemin kurallarını belirleyecek. Vatandaş ve esnaf rahatlama beklerken, illere göre normalleşme adımlarının atılması gündemde.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.
Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme giriyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin yarın gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilerek netleşmesi beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran bir döneme girileceği” yönündeki açıklamaları beklentileri yükseltti. 1 Haziran sonrası kademeli normalleşmenin nasıl sürdürüleceği ise Bilim Kurulu’nun yaptığı değerlendirme ve tavsiye kararları da dikkate alınarak yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümeti kabinesinde kararlaştırılacak.
En az 2 metre varsa maske takılmasın
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca’nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, “Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir” dedi.