İşte il il acemi kasap tablosu! Bazı illerde durum vahim
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde kurbanlıklarını kesmek isterken yaralanan 3 bin 40 kişi, hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu.
Türkiye genelinde kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu.
Bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanarak tedavi görenlerin sayısı 3 bin 40'ı buldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurbanlık keserken yaralanan 793 kişiden 5'i ameliyat edildi.
Balıkesir'de 250, Bursa'da 89, Bilecik'te 67, Eskişehir'de 53, Kütahya'da 39, Yalova'da 16, Çanakkale'de 9 kişi el ve ayaklarında kesi ya da hayvanların darbesiyle yaralanma sonucu hastanelere başvurdu.