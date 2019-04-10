İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri

İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri

İbn-i Sina’nın tedavi yöntemleri içinde bulunan bu doğal şifalı iksirler, sağlığımıza sağlık katacak. İşte geçmişten günümüze en doğal tedavi yöntemleri!

İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri - Sayfa 1

İbn-i Sina’nın tedavi yöntemleri içinde bulunan bu doğal şifalı iksirler, sağlığımıza sağlık katacak. Tıp bilimcisi İbn-i Sina’nın insanlığa armağanı olan bu yöntemleri mutlaka deneyin...
İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri

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İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri - Sayfa 2

 İshal için;

Malzemeler: 2 litre su 100 gram ekşi nar kabuğu Hazırlanışı: Nar kabuklarını suda kaynatın ve ılıdıktan sonra tok karna 1 bardak için. Etkisini hızlı bir şekilde göreceksiniz.

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İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri - Sayfa 3

Yara tedavisi için;

Malzemeler: 1 yemek kaşığı sumak Hazırlanışı: Göz kararı doğal bal Sumağı havanda ezip bal ile karıştırın. Yara olan yere bu karışımı uygulayın. Yaklaşık 1 saat sonra ılık su ile durulayın. Yaralı bölge geçene kadar işlemi uygulamaya devam edebilirsiniz.

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İşte İbn-i Sina’nın sağlık reçeteleri - Sayfa 4


Böbrek taşı için;

Malzemeler: 2 yemek kaşığı üzüm çekirdeği 1 su bardağı limonata Hazırlanışı: İki malzemeyi de karıştırıp için. Bu doğal karışım sayesinde böbrek taşlarından daha kolay bir şekilde kurtulmanız mümkün.

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