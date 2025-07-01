İşte Hz. Muhammed (s.a.v)'in en büyük düşmanları! Zaman değişti ama zihniyetler değişmedi

HZ. MUHAMMED (s.a.v) BİR AN BİLE VAZGEÇMEDİ!

Hz. Muhammed (s.a.v), İslam dininin peygamberi olarak, hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. İlk olarak, Mekke'de İslam'ı yaymaya başladığında, toplumun önde gelenleri ve ticaretle uğraşan kesimler tarafından büyük bir dirençle karşılaştı.

Tüm bunlara rağmen Allah'a olan inancında, güveninde hiçbir eksiklik yaşamadan İslam dinini düşmanlarına karşı savunarak yayılmasını sağladı.