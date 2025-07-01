İşte Hz. Muhammed (s.a.v)'in en büyük düşmanları! Zaman değişti ama zihniyetler değişmedi
Leman isimli dergi paçavrasının tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'i bir karikatürde resmetmesi, ona karşı olan düşmanlarını yeniden hatırlattı. Peki tarih boyunca Hz. Muhammed (s.a.v) hangi düşmanlarla mücadele etti?
ZAMAN DEĞİŞSE DE DÜŞMANLAR DEĞİŞMEDİ!
Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan bir karikatür, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Söz konusu karikatürde, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa’nın füze altında selamlaşan şekilde tasvir edilmesi, büyük tepkilere neden oldu.
HZ. MUHAMMED (s.a.v) BİR AN BİLE VAZGEÇMEDİ!
Hz. Muhammed (s.a.v), İslam dininin peygamberi olarak, hayatı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. İlk olarak, Mekke'de İslam'ı yaymaya başladığında, toplumun önde gelenleri ve ticaretle uğraşan kesimler tarafından büyük bir dirençle karşılaştı.
Tüm bunlara rağmen Allah'a olan inancında, güveninde hiçbir eksiklik yaşamadan İslam dinini düşmanlarına karşı savunarak yayılmasını sağladı.
İŞTE HZ. MUHAMMED (s.a.v)'İN EN BÜYÜK DÜŞMANLARI!
15) ABDULLAH BİN ÜBEY BİN SELUL | Münafıkların lideri
Medine’de münafıkların lideri. Peygamberimize sürekli fitne çıkarmıştır.
Uhud Savaşı’nda Müslümanları terk ederek ordunun moralini bozmuştur.
14) MÜNAFIKLAR
Medine'de Müslüman gibi görünüp içten içe Peygamber’e ve İslam’a zarar vermeye çalışan topluluk.
Başlarında Abdullah bin Übey bin Selul vardı.
13) BENİ KAYNUKA YAHUDILERİ
Müslümanlara karşı düşmanlık beslemiş, sözlü ve fiili saldırılarda bulunmuşlardır.
12) BENİ KURAYZA YAHUDILERİ
Hendek Savaşı sırasında müşriklerle iş birliği yaparak Medine'yi arkadan vurmak istemişlerdir.
Antlaşmayı bozmaları sonucu cezalandırılmışlardır.
11) BENİ NADİR YAHUDILERİ
Medine’deki Yahudi kabilelerinden biri. Hz. Muhammed’e suikast girişiminde bulunmuşlardır.
10) BENİ ÜMEYYE
İçlerinden bazıları İslam’a sonradan gelse de Mekke döneminde aktif düşmanlık etmişlerdir.