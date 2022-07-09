İşte her gün dokunduğumuz en mikroplu yerler!

Evimiz



Mikroplarla en fazla haşır neşir olduğunuz yer neredir diye sorsak, büyük ihtimal en popüler cevap umumi tuvaletler ya da metrolar gibi halka açık alanlar olacaktır. Evet bu tarz yerler kesinlikle mikroplu ancak evinizdeki mikroplar sizin için çok daha fazla tehlike teşkil ediyor.

Evimizdeyken mikrop kapmaya çok daha elverişliyiz ve mikroplardan korunmak adına dışarıda gösterdiğimiz titizliği evimizde göstermiyoruz. Hemen hepimiz dışarıda bir kapı açarken dirsek ya da ayaklarımızla açarken, evde bunu yapmayı düşünmüyoruz bile.