İşte her gün dokunduğumuz en mikroplu yerler!
Gün içinde fark etmeden elimizi ve yüzümüzü, temiz mi kirli mi olduğunu düşünmeden birçok yere değdiriyoruz. Peki bu dokunduğumuz yerlerin mikrop yuvası olduğunu biliyor muydunuz? İşte gün içinde hemen hemen mutlaka dokunduğumuz en mikroplu yerler...
Gerek evde, gerek iş yerinde mecburen birçok yere veya eşyaya dokunuyoruz. Ancak dokunduğumuz eşyalar aslında sandığımız kadar temiz olmayabilir.
İşte gün içinde fark etmeden dokunup temas ettiğimiz en mikroplu objeler...
Evimiz
Mikroplarla en fazla haşır neşir olduğunuz yer neredir diye sorsak, büyük ihtimal en popüler cevap umumi tuvaletler ya da metrolar gibi halka açık alanlar olacaktır. Evet bu tarz yerler kesinlikle mikroplu ancak evinizdeki mikroplar sizin için çok daha fazla tehlike teşkil ediyor.
Evimizdeyken mikrop kapmaya çok daha elverişliyiz ve mikroplardan korunmak adına dışarıda gösterdiğimiz titizliği evimizde göstermiyoruz. Hemen hepimiz dışarıda bir kapı açarken dirsek ya da ayaklarımızla açarken, evde bunu yapmayı düşünmüyoruz bile.
Mutfak lavabosu
Açık konuşmak gerekirse, yapılan araştırmalar mutfağınızın banyonuzdan çok daha mikroplu olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan verilerden birisi; tuvaletinizde santimetreye 100 mikrop düşerken bu miktar lavabonuzda 100.000! 'Lavabodakiler daha zararsızdır' diyenleri duyar gibiyim ancak üzülerek söylüyorum ki böyle bir durum da yok.
Tabi bu durumun birçok sebebi var. Öncelikle tuvaletimizi, lavabomuza göre çok daha fazla yıkamamız ve dezenfekte etmemiz. Ek olarak mikroplar nemli ortamlarda çok daha rahat yayılıyorlar (lavabo borusu gibi). Yemek artıkları ise mikroplar için adeta cennet.