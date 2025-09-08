İşte hain saldırının tüm detayları! Pompalı tüfek ve suç kaydı detayı
İzmir'in Balçova ilçesinde polis karakoluna silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşındaki zanlı pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu 2 polisimizi şehit etti. Saldırının ardından zanlı yakalanırken İzmir Valisi Süleyman Elban da detayları paylaştı. Saldırganın daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenilirken, tüfeğin de babasına ait olduğu belirlendi. İşte korkunç saldırının detayları...
İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Düzenlenen korkunç saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 6 vatandaş ise yaralandı. Olayın ardından yakalanan zanlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, olayın detayları da ortaya çıktı.
SUÇ KAYDI YOK
Saldırının gerçekleştiği Polis Merkezi'ne gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu sabah saat 08.50'de, arkamızda bulunan Salih İşgören Balçova Polis Merkezi'ne, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı, pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açılarak başladı. İlk ateşle birlikte, orada bulunan bir polis memuru arkadaşımız maalesef yaralandı ve olay yerinde şehit oldu.
Saldırganı yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında, burada lojmanda ikamet eden bir polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef şehit oldu. Ayrıca iki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı" ifadelerini kullandı.
SİLAH BABASINA AİT, BOL MİKTARDA MERMİ VAR
Saldırının gerçekleştiği yerin yoğun bir sokak olduğu belirten Vali Elban, "Çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi ve şu anda Alsancak Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz tüm yönleriyle olay araştırılmaya devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde size detaylı bilgi de vereceğiz. Ancak biraz önce söylediğim gibi, olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında.