İşte hain saldırının tüm detayları! Pompalı tüfek ve suç kaydı detayı

SİLAH BABASINA AİT, BOL MİKTARDA MERMİ VAR

Saldırının gerçekleştiği yerin yoğun bir sokak olduğu belirten Vali Elban, "Çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi ve şu anda Alsancak Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Henüz tüm yönleriyle olay araştırılmaya devam ediyor. Tam olarak netleştirdiğimizde size detaylı bilgi de vereceğiz. Ancak biraz önce söylediğim gibi, olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında.