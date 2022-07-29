İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

Dizi ve film tutkunları IMDb üzerinden en yüksek puanlı içerikleri takip ediyor. Üst sıralarda yer alan dizi ve filmlerin birçoğu izlenmiş olmasına rağmen tekrar tekrar izlenecek kalitede yapımlar da bulunuyor. IMDb'nin puanlamasına göre şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi dizilerin listesi yayınlandı.