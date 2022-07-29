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İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

Sanal ortamdaki dizi, film, animasyon ve medya ile ilgili olan tüm içerikleri içinde barındıran ve puanlayan IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi diziler belli oldu.

İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

Dizi ve film tutkunları IMDb üzerinden en yüksek puanlı içerikleri takip ediyor. Üst sıralarda yer alan dizi ve filmlerin birçoğu izlenmiş olmasına rağmen tekrar tekrar izlenecek kalitede yapımlar da bulunuyor. IMDb'nin puanlamasına göre şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi dizilerin listesi yayınlandı.

127
İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

İşte izleyici ve kullanıcıların kullanıcıların oyların sonrası belirlenen tüm zamanların en iyi 25 dizisi...

227
İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

25. The Sopranos (1999) 

327
İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...

24. Dark Winds (2022)

427