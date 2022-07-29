İşte gelmiş geçmiş en iyi diziler! İlk sırada...
Sanal ortamdaki dizi, film, animasyon ve medya ile ilgili olan tüm içerikleri içinde barındıran ve puanlayan IMDb'ye göre gelmiş geçmiş en iyi diziler belli oldu.
Dizi ve film tutkunları IMDb üzerinden en yüksek puanlı içerikleri takip ediyor. Üst sıralarda yer alan dizi ve filmlerin birçoğu izlenmiş olmasına rağmen tekrar tekrar izlenecek kalitede yapımlar da bulunuyor. IMDb'nin puanlamasına göre şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi dizilerin listesi yayınlandı.
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İşte izleyici ve kullanıcıların kullanıcıların oyların sonrası belirlenen tüm zamanların en iyi 25 dizisi...
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25. The Sopranos (1999)
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24. Dark Winds (2022)
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