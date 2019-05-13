İşte Game of Thrones 8. sezon 5. bölümde ölenler
Tüm dünyanın en çok izlenen dizi Game of Thrones dizisinin finaline son bir bölüm kaldı. Dün yayınlanan Game of Thrones 8. sezon 5. bölüme, dizinin önemli karakterlerinin ölümü damga vurdu. İşte GoT ölenler
Dünya çapında her bölümü milyonlarca kişinin izlediği Game of Thrones 8. sezon 5. bölümde hangi önemli karakterler öldü?
Son Savaş’ta Daenerys Targaryen, Kraliçe Cersei Lannister ile savaşmak için kalan kuvvetlerini King’s Landing’e getirdi. Geçen haftaki bölümün sonunda, Dany, tükenmiş kuvvetlerini Kraliçe Toprakları'na, Kraliçe Cersei'nin onları The Golden Company askerleri ile beklediği yere getirdi. 5. bölüme iki lider kadının savaşı damga vurdu.
Dizinin geçmiş sezonlarından bu yana, başka pek çok dizinin aksine, baş karakterlerinin rahatlıkla öldürülebildiği Game of Thrones’ta, ‘The Bells’ adlı 5. bölümde Demir That için kimler öldü, öldürüldü? (DİKKAT, HABERİN BUNDAN SONRAKİ KISMI SPOILER (SÜRPRİZ BOZAN) İÇERİR! DİZİYİ İZLEMEDEN OKUMAMANIZI TAVSİYE EDERİZ.)
Lord Varys
Jon Snow’un ebeveynleri hakkındaki gerçeği açıkladıktan sonra Daenerys tarafından idam edildi
Euron Greyjoy
Jaime Lannister tarafından bıçaklanarak öldürüldü.