İşte Game of Thrones 8. sezon 5. bölümde ölenler

Dünya çapında her bölümü milyonlarca kişinin izlediği Game of Thrones 8. sezon 5. bölümde hangi önemli karakterler öldü?

Son Savaş’ta Daenerys Targaryen, Kraliçe Cersei Lannister ile savaşmak için kalan kuvvetlerini King’s Landing’e getirdi. Geçen haftaki bölümün sonunda, Dany, tükenmiş kuvvetlerini Kraliçe Toprakları'na, Kraliçe Cersei'nin onları The Golden Company askerleri ile beklediği yere getirdi. 5. bölüme iki lider kadının savaşı damga vurdu.