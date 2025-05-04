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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a yenildi. Bitime 4 hafta kala zirvedeki puan farkı 8'e çıkarken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak konusu oldu.

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisini 1-0 kaybetti.

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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Bu sonuç ile birlikte sarı lacivertliler şampiyonluk yarışından neredeyse kopma noktasına geldi.

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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Taraftarlar, derbinin ardından ezeli rakiplerin kalan haftalardaki maçlarını araştırmaya başladı. İşte iki takımın son 4 haftada oynayacağı maçlar...

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İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları

Fenerbahçe sırasıyla RAMS Başakşehir (D), İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

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