İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a yenildi. Bitime 4 hafta kala zirvedeki puan farkı 8'e çıkarken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları merak konusu oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisini 1-0 kaybetti.
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Bu sonuç ile birlikte sarı lacivertliler şampiyonluk yarışından neredeyse kopma noktasına geldi.
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Taraftarlar, derbinin ardından ezeli rakiplerin kalan haftalardaki maçlarını araştırmaya başladı. İşte iki takımın son 4 haftada oynayacağı maçlar...
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Fenerbahçe sırasıyla RAMS Başakşehir (D), İkas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor (D) ve TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
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