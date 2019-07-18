İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Fenerbahçe'nin 2019/2020 sezonda giyeceği formalara ilişkin lansman, bugün Dereağzı tesislerinde gerçekleştirildi. İşte Fenerbahçe'nin yeni formaları
Fenerbahçe'de yeni sezon formaları merak ediliyordu. Sarı Lacivertli kulubün forma tanıtım lansmanı bugün Dereazğı tesislerinde gerçekleştirildi
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Yeni sezonda giyilecek formalar sosyal medyada, sızdığı şekilde olduğu görüntülendi.
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Fenerbahçe'nin formaları klasikleşen tasarımların dışında olduğu görülürken, bu sezonki klasik çubuklu, her zamankinin aksine yeni bir tasarıma büründü. Çubuklu haricinde sarı ve lacivert formalar da tanıtıldı.
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Fenerbahçe formalarını yeni transferleri Garry Rodrigues, Max Kruse, Medat Muriç ve kaptan Emre Belözoğlu ile gerçekleştirdi. Yeni sezonda giyilecek olan formaları futbolcular üzerlerinde görücüye çıktı.
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