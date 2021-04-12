'İşte Felaket Tellalı'nın önemi' deyip Yeşilçam yıldızı Mustafa Dik'in ölümünü duyurdu
Yeşilçam oyuncusu Mustafa Dik’in, 24 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı. Felaket Tellalı lakaplı Onur Akay duyurdu.
Yıllardır Mersin Tarsus'ta bir huzurevinde kalan Yeşilçam oyuncusu 78 yaşındaki Mustafa Dik'in 24 gün önce hayatını kaybettiği açıklandı. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay duyurdu.
Ses sanatçısı Onur Akay, kendisine ait internet sitesinde yer verdiği "Sessiz, Sedasız ve Kimsesiz Bir Ölüm" başlıklı yazısında şu bilgileri paylaştı:
"Yeşilçam oyuncularından Mustafa Dik’i 24 gün önce, 18 Mart 2021'de kaybetmişiz. Maalesef telefonuma gelen mesajlar yoğun olduğu için, 24 Mart’ta gelen bu mesaj çok aşağıda kalmış ve fark etmemişim.''
''Bugün eski mesajlarıma bakarken görünce, 'neden vefat etti?' diye arama motorunda Mustafa Dik’in ismini arattırdım ancak medyada yer almadığını ve hiç kimse tarafından duyulmadığını görünce daha da çok üzüldüm ve içime hicran oldu...''
''Kendi kendime 'işte Felaket Tellalı'nın önemi' dedim ve hemen ölüm nedenini araştırdım. Bazı filmlerde başrolde de oynayan Mustafa Dik, yıllardır Tarsus'ta bir huzurevinde kalıyormuş ve 18 Mart’ta birdenbire solunumu kesilmiş ve solunum arresti nedeniyle vefat etmiş...