İşte Erdoğan'ın masasındaki son asgari ücret rakamı!

Gündemin çok önemli başlıkları var. Bunların başında da asgari ücret geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.