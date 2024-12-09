İşte Erdoğan'ın masasındaki son asgari ücret rakamı!
Asgari ücretin belirlenmesi için adım atılıyor. Önce bugün Kabine toplantısı gerçekleştirilecek ardından yarın ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. Milyonların gözü bu iki toplantıda olacakken masadaki rakamlar da belli oldu. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücret için devreye girip girmeyeceğini merak ediyor. Öte yandan memur ve emekli maaşlarının da ele alınması bekleniyor. Milyonların alacağı maaş bu iki toplantıya bağlı...
Asgari ücret milyonların kaderini belirlerken birçok çalışanın maaşını yakından etkiliyor. Temmuz ayında zam yapılmayan asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır süren tartışmada masaya gelen rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz günlerde işverenler de kendi teklifini sunmuştu. Yeni asgari ücret önümüzdeki günlerde yapılacak toplantının ardından kesinlik kazanacak.
KABİNE'DE DE GÜNDEM ASGARİ ÜCRET
İki haftada bir gerçekleşen Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha Beştepe'te toplanacak.
Gündemin çok önemli başlıkları var. Bunların başında da asgari ücret geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.
MASADAKİ RAKAMLAR NELER?
Hükümet kanadı henüz asgari ücretle ilgili rakam telaffuzunda bulunmadı. 'Enflasyona ezdirmeyeceğiz' açıklamaları yapan hükümet kanadının asgari ücret için tutunacağı tavır milyonların kaderini etkileyecek. Asgari ücret, hâlihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor.