İşte Erdoğan'ın masasındaki 3 formüllü zam! SSK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor
6 aylık enflasyon rakamları kesinleşince SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, emeklisiyle beraber memur zammı da toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Hükümet emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapıyor. Emekliye refah payı ne kadar olacak?
Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurmasıyla Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu. SK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formülleri masada...
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre; Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur ve memur emeklisine de yüzde 49,25'lik bir zam uygulanacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11-12 puanlık bir zam farkı var. S
En düşük emekli maaşı ne olacak?
6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, memur ve memur emeklisi yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber yüzde 49,25'lik zam aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Bakanlığa SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bütçe çalışmasını gerçekleştiriyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği masada olacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.