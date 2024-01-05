İşte Erdoğan'ın masasındaki 3 formüllü zam! SSK ve Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için çalışma yapılıyor. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurmasıyla Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu. SK ve Bağ-Kur'lular için refah payı başta olmak üzere seyyanen zam ve kademli zam formülleri masada...