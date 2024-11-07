İşte Erdoğan'ın masasına gelen rakam! Asgari ücrette sürpriz olabilir

YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...

Bugüne kadar gerek Ankara kulislerinde gerekese de iktidara yakın kesim tarafında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı ve 2025 asgari ücretin 21 bin TL ile 22 bin TL gibi bir rakam olacağının konuşulduğunu belirten gazeteci Deniz Zeyrek, çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.