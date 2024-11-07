İşte Erdoğan'ın masasına gelen rakam! Asgari ücrette sürpriz olabilir
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? sorularına milyonlarca çalışan yanıt ararken, geri sayım başladı. Kulislerde yeni asgari ücretin yüzde 25 zamla 21 bin- 22 bin TL aralığında olacağı öne çıksa da dikkat çeken 'sürpriz olabilir' çıkışı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti tabanından bir baskı olduğu belirtilirken, masasındaki rakam da ortaya çıktı. Gözler bir yanda da Bakan Mehmet Şimşek'e çevrildi. İşte Erdoğan'ın önündeki 2025 asgari ücret zammı...
Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın masasındaki rakam ortaya çıktı. Başta özel sektörde çalışanlar olmak üzere, milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2025 asgari ücret zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, yeni bir kulis bilgisi geldi. Asgari ücret zammı için günlerdir konuşulan rakamların aksine ezber bozan yeni bir zam oranının gündemde olduğu belirtildi.
AK Parti tabanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir baskı olduğu iddia edilirken; Erdoğan'ın da söz konusu rakama sıcak baktığı ve bir sürpriz yapabileceği belirtildi. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025 asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte tüm detaylar...
2025 asgari ücret zammı için milyonlar adeta nefesini tuttu, geri sayıma başladı. Ocak ayında netleşecek olan asgari ücret zammı için gözler işçi ve işveren kesimi temsilcilerine çevrilirken; bir yandan da iktidar kanadından yapılan her açıklama dikkatle takip ediliyor. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı, özel setkörde çalışanı, yöneticisi, işçisi milyonlarca kişi son dakika asgari ücret zammı haberlerini gündemlerinden düşürmezken; kulislerde konuşulan yeni zam oranı dikkat çekti.
YÜZDE 25 ZAM İHTİMALİ ÖNE ÇIKMIŞTI AMA...
Bugüne kadar gerek Ankara kulislerinde gerekese de iktidara yakın kesim tarafında asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacağı ve 2025 asgari ücretin 21 bin TL ile 22 bin TL gibi bir rakam olacağının konuşulduğunu belirten gazeteci Deniz Zeyrek, çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.