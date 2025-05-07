İşte en fazla zamlanan kalemler! Merkez Bankası tek tek açıkladı

Hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselirken, bu gelişmede bayram etkisiyle belirgin fiyat artışı sergileyen ulaştırma hizmetleri ile kırmızı et fiyat gelişmelerinin yansımalarının hissedildiği lokanta-otel alt grubu öne çıktı. Aylık üretici enflasyonu bir önceki aya kıyasla yükselirken, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi korundu. Mevsimsellikten arındırılmış B ve C endekslerinin aylık artışları güçlendi ancak yıllık artış oranları gerilemeye devam etti.