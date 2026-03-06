İşte en fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler! Türkiye'de kaç tane var?

ORTA DOĞU KRİZİ KÖRÜKLENİYOR

Orta Doğu’da tansiyon yükselirken ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Karşılıklı füze saldırıları ve hava operasyonları sürerken, özellikle hava kuvvetlerinin modern savaşlarda ne kadar kritik rol oynadığı bir kez daha ortaya çıktı.