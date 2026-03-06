İşte en fazla savaş uçağı olan Müslüman ülkeler! Türkiye'de kaç tane var?
Orta Doğu'da savaş gerginliği arasında en fazla savaş uçağı olan ülkeler belli oldu. Peki Türkiye'nin kaç tane savaş uçağı var? İşte detaylar...
ORTA DOĞU KRİZİ KÖRÜKLENİYOR
Orta Doğu’da tansiyon yükselirken ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş bölgedeki askeri dengeleri yeniden gündeme taşıdı. Karşılıklı füze saldırıları ve hava operasyonları sürerken, özellikle hava kuvvetlerinin modern savaşlarda ne kadar kritik rol oynadığı bir kez daha ortaya çıktı.
MÜSLÜMAN ÜLKELER SAVAŞ UÇAĞI YARIŞINA GİRDİ!
Bu gelişmelerle birlikte “En fazla savaş uçağı hangi Müslüman ülkede var?” sorusu da merak konusu oldu. Hava gücü, ülkelerin askeri kapasitesi ve caydırıcılığı açısından en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Global Fire Power'ın açıkladığı veriler doğrultusunda en fazla savaş uçağına sahip Müslüman ülkeleri sıraladık...
İŞTE EN FAZLA SAVAŞ UÇAĞI OLAN MÜSLÜMAN ÜLKELER!
30) NİJER | 24