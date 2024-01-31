İşte emekliye ek zamda bomba kulis! Asgari ücrete mi sabitleniyor, tarih de verdi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenlenen ek zamlar hesaplara yatmadan mart ayında yeni zam konuşulmaya başlandı. Prof. Dr. Sefer Şener, emeklilere yapılacak zammı ve tarihini verdi...
Milyonların beklediği SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 49,25’e yükseltilerek memur ve memur emeklisi maaş artışıyla eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira oldu. Karar Meclis’ten geçerek Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu. Erdoğan'ın imzası sonrasında Resmi Gazete’de yayımlanacak karar sonrası 1 hafta içinde ise Bağ-Kur SSK emekli maaşı zam farkı hesaplara aktarılacak.
10 MART SONRASI
Emekliler henüz zam farkını almadan yeni bir zam haberi daha geldi. Buna göre 10 Mart sonrasında emeklilere 4 bin liralık seyyanen zam yapılabileceği iddia edildi. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında.
Emeklilere Mart ayında seyyanen zam yapılacağı konuşulurken, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, zam için tarih ve rakam verdi.
Hükümet kanadında erken emeklilik için iki çalışma yapılacağını ve üçüncü adımın emekliye ek zam konusu olacağını belirten Prof. Dr. Şener, iktidar kulislerde konuşulan rakamları şöyle özetledi: