İşte emekliye ek zamda bomba kulis! Asgari ücrete mi sabitleniyor, tarih de verdi

10 MART SONRASI

Emekliler henüz zam farkını almadan yeni bir zam haberi daha geldi. Buna göre 10 Mart sonrasında emeklilere 4 bin liralık seyyanen zam yapılabileceği iddia edildi. 4 bin liralık bu zammın ise 700 milyar TL'lik özel seçim bütçesinden karşılanacağı kulislere yansıyan iddialar arasında.