İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

Hükümet cephesinden ise temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammı açıklandı. Emeklilere sadece bir nebze rahatlama sağlayacak bu zam için rakamlar netleşmeye başladı.

5 aylık enflasyon farkı toplamda yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bir aylık verinin de eklenmesiyle birlikte, altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.