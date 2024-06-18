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İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

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İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

Milyonlarca emekli maaş zammı için temmuz ayını umutla bekliyor. Hükümet kanadından zam konusunda belirsiz açıklamalar gelse de Ankara'dan gelen son kulislere göre zam oran dahi belli oldu.

İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

Milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı, temmuz ayında yapılacak maaş zammında. Beş aylık enflasyon verilerinin yüzde 22,72 oranında maaş zammını kesinleştirmesinin ardından gelen son veriler emekliye bu oranın da üzerinde zam yapılması planlanıyor..

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İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

19 bin TL’yi bulan açlık sınırı ve yüksek enflasyon nedeniyle hayat pahalılığını en derinden hisseden emekliler, 10 bin TL ile geçinmekte büyük güçlük çekiyor. Emekliler, ekstra maaş zammı talebini hükümete iletmişti. Henüz bu konuda beklenen cevap gelmedi.

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İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

Hükümet cephesinden ise temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammı açıklandı. Emeklilere sadece bir nebze rahatlama sağlayacak bu zam için rakamlar netleşmeye başladı.

5 aylık enflasyon farkı toplamda yüzde 22,72 olarak belirlendi. Bir aylık verinin de eklenmesiyle birlikte, altı aylık enflasyon farkı kesinleşecek.

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İşte emeklinin temmuz zammı için masadaki rakam

Merkez Bankası’nın piyasa anketine göre maaşlara yüzde 25-26 arasında zam yapılması bekleniyor. Uzmanlar ise bu konuda görüşlerini paylaşıyor.

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