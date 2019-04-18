İşte dünyanın en iyi otomobili
Uluslararası New York Otomobil Fuarı 2019 yılında otomobil sektöründe en çok ses getiren organizasyonlardan birine imza attı. Otomobil sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı 119. kez kapılarını açtı.
Fuarda verilen ödüller katılımcı firmalar arasında kıyasıya rekabet yaşanmasını da sağladı. Etkinlik kapsamında '2019 Yılın Lüks Arabası' ve '2019 Dünyada Yılın Performans Otomobili' gibi ödüller sahiplerini buldu.
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New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yılın en iyi performansa sahip otomobili seçildi
Otomotiv sektörünün en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası New York Otomobil Fuarı kapılarını 119'uncu kez açtı.
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Fuarda eski Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu Ray Allen, Maserati'nin Levante SUV modelinin tanıtımına katıldı.
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YILIN LÜKS OTOMOBİLİ AUDİ A7
Fuarda "2019 Yılın Lüks Arabası" ödülü Audi A7 modeline verildi.
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