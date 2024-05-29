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İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

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İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

Hızın ve gücün simgesi olan savaş uçakları, modern orduların en kritik unsurlarından biridir. Havacılık teknolojisinin sınırlarını zorlayan bu olağanüstü makineleri, özellikleriyle hayrete düşürüyor. İşte Millî muharip uçak KAAN'ın da listede yer aldığı .dünyanın en hızlı savaş uçakları...

İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

SAVAŞ UÇAKLARININ TARİHİ 1947 YILINDA BAŞLADI

1947 yılında Bell X-1, havacılık tarihinde çok önemli bir an olduğunu kanıtlayan tarihi bir süpersonik uçuş gerçekleştirdi.

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İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

Roketlerle çalışan ve Birleşik Devletler ordusu tarafından geliştirilen bu araştırma uçağı, saatte 1.000 mil hıza yaklaşarak mevcut hız rekorlarını kırdı.

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İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

Bu durum askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı.

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İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var

SÜPERSONİK UÇUŞ ASKERİ HAVACILIK İÇİN YENİ FIRSATLAR GETİRDİ

Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi.

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