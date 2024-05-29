İşte dünyanın en hızlı savaş uçakları! Listede KAAN da var
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Hızın ve gücün simgesi olan savaş uçakları, modern orduların en kritik unsurlarından biridir. Havacılık teknolojisinin sınırlarını zorlayan bu olağanüstü makineleri, özellikleriyle hayrete düşürüyor. İşte Millî muharip uçak KAAN'ın da listede yer aldığı .dünyanın en hızlı savaş uçakları...
SAVAŞ UÇAKLARININ TARİHİ 1947 YILINDA BAŞLADI
1947 yılında Bell X-1, havacılık tarihinde çok önemli bir an olduğunu kanıtlayan tarihi bir süpersonik uçuş gerçekleştirdi.
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Roketlerle çalışan ve Birleşik Devletler ordusu tarafından geliştirilen bu araştırma uçağı, saatte 1.000 mil hıza yaklaşarak mevcut hız rekorlarını kırdı.
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Bu durum askeri havacılıkta düzenli süpersonik uçuşun önünü açarak yeni bir yüksek hızlı hava yolculuğu ve savaş çağını başlattı.
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SÜPERSONİK UÇUŞ ASKERİ HAVACILIK İÇİN YENİ FIRSATLAR GETİRDİ
Süpersonik uçuşun ortaya çıkışı askeri havacılık için bir dizi avantajı da beraberinde getirdi.
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