İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları
Bir araştırma şirketi nisan ayına yönelik uygulama verilerini açıkladı. İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları...
Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı. Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.
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TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.
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İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.
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Grup, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'la ilk beşin kalan dört sırasını ele geçirmiş durumda.
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