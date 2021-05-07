İşte dünyanın en çok indirilen uygulamaları

Sensor Tower adlı araştırma şirketi Nisan 2021'e ait uygulama verilerini paylaştı. Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.

