İşte dünyada en çok altın rezervi bulunan 15 ülke!

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, dünyadaki işlenmemiş altın madeni rezervleri 10 ülkede yoğunlaşıyor. Sadece 10 ülkedeki altın rezervi dünyadaki hacmin yüzde 85’inden fazlasını temsil ediyor. Henüz yer altında olan bu rezervlerin değeri 7 trilyon doları aşıyor.