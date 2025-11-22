İşte dünyada en çok altın rezervi bulunan 15 ülke!
Dünyadaki altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 40’ı Rusya ve Avustralya’da bulunuyor. İşte dünyada en çok altın rezervi bulunan 15 ülke...
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, dünyadaki işlenmemiş altın madeni rezervleri 10 ülkede yoğunlaşıyor. Sadece 10 ülkedeki altın rezervi dünyadaki hacmin yüzde 85’inden fazlasını temsil ediyor. Henüz yer altında olan bu rezervlerin değeri 7 trilyon doları aşıyor.
Rusya’daki en büyük rezervler Sibirya ve Uzak Doğu’da, Krasnoyarsk ve Magadan bölgeleri ile Amur ve Çukotka’da yer alıyor.
Rezervler ton olarak ifade edilirken, altın fiyatı da ons olarak 4.362 dolar üzerinden değerlendirmeyle hesaplanıyor.Avustralya’da rezervlerin çoğu Batı Avustralya’daki Yilgarn Kratonu’nda bulunuyor ve ülkenin en büyük altın yataklarını barındırıyor.
İŞTE EN ÇOK ALTIN REZERVİNE SAHİP ÜLKELER!
15- KOLOMBİYA
700 TON