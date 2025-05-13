İşte doğurganlık hızının en yüksek olduğu il! Erdoğan 'Savaştan önemli' demişti!

DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL: ŞANLIURFA

Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2024'te en yüksek gerçekleştiği kent 3,28 çocukla Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2,62 ile Şırnak, 2,32 ile Mardin izledi.

DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu.

Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi.