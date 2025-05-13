İşte doğurganlık hızının en yüksek olduğu il! Erdoğan 'Savaştan önemli' demişti!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.
Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı', 2001'de 2,38 çocukken 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti.
Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.
ERDOĞAN "BEKA SORUNU" DEMİŞTİ
Konuyla ilgili bir açıklamasında "Ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet, buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet, absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir ancak nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir" ifadelerini kullanmıştı.
DOĞURGANLIK HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL: ŞANLIURFA
Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2024'te en yüksek gerçekleştiği kent 3,28 çocukla Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Bu ili 2,62 ile Şırnak, 2,32 ile Mardin izledi.
DOĞURGANLIK HIZININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL
Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,12'şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu.
Bu illerin ardından 1,15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1,17 ile İzmir geldi.
2017'DEN BU YANA DOĞURGANLIK HIZI GİTTİKÇE DÜŞTÜ
Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 iken 2024'te sadece Şanlıurfa kaldı.
2023 YILINDA DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK ÜLKE BULGARİSTAN OLDU
Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ortalaması 2023 yılında 1,38 çocuk olarak kayıtlara geçti.
AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,81 çocukla Bulgaristan oldu.