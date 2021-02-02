İşte CHP'de tecavüzün belgesi! CHP yönetimi yıllardır her şeyi biliyormuş ve örtbas etmiş
ANTALYA'nın Aksu ilçesinde İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın parti üyesi Nurcan Y.'ye tecavüz etmesiyle ilgili yeni skandal patladı. Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına yazılı olarak bildirdiği ancak parti yönetiminin skandala göz yumduğu belgelendi.
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz, darp ve bebek düşürme skandalı ile ilgili şoke eden bir detaya ulaşıldı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, hamile kaldığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına bildirdiği ortaya çıktı.
Önce il başkanına bildirdi
Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018 yılında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. Sonrasında ise genç kadının ve şikayetçi olan ablasının başına bakın neler geldi.
Dilekçenin verildiği tarih: 3 Aralık 2018
Tecavüz mağduru Nurcan Y.'nin Antalya CHP İl Başkanlığı'na Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğini yapılmasını talep ettiği dilekçe ortaya çıktı. Dilekçe, Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. tarafından 03 Aralık 2018 günü gönderilmiş.
'Kardeşimle olağandışı ilişkiler içinde'
Tecavüzü ihbar eden dilekçede, "Antalya Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, bir CHP ilçe başkanına ahlaken yakışmayan şekilde Nurcan Y. isimli kardeşime olağan dışı ilişkiler içindedir. Kenan Yıldız'ın eylemleri nedeniyle annem Fatma Y.'ın huzuru kalmamıştır." denildi.