İşte Çalışan EYT'linin adım adım bilmesi gereken her şey!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerinde yoğunluk oluştu. Çalışmaya devam edecek binlerce EYT'li "emekli olur" yazısı alamadı, SGK kapısından geri döndü.
EYT'lilerin emeklilik başvuruları nedeniyle SGK merkezlerinde yaşanan yoğunluğa yeni bir çözüm geldi. Çalışan EYT'lilerin emeklilik başvurusu için SGK merkezine gidip "SGK'dan emekli olur" yazısı almasına gerek kalmadı. e-devletten alınacak bilgi ve belgeler de "emekli olur" belgesi yerine geçecek. Uzmanlara göre karar işlemlerin hızlanıp kolaylaşması adına olumlu ancak işverenler için bazı sıkıntılar barındırıyor.
SGK, süreci kolaylaştırmak adına yeni bir karar aldı. İşten ayrılış belgesi verilmeden önce, SGK'dan "emekli olur" yazısı alınmasına artık gerek kalmadı.
Peki halihazırda çalışanlar nasıl bir yol izleyecek?
e-devletten alınan belgeler de "emekli olur" yazısı yerine geçecek. Böylece işveren, o belgelerle çıkış işlemi yapabilecek.
SGK'nın yeni kararını yorumlayan Prof. Dr. Cem Kılıç, "1 milyon 250 bin kişi ilk aşamada başvuracak öyle gözüküyor. Yoğun talebe cevap verebilmek adına da SGK bu emekli olabilir yazısını şimdilik sanki iptal etmiş gibi ya da vermeyecekmiş gibi görünüyor. e-devlette çalışma hayatım bölmesindeki bölmeden kendinize ilişkin sigortalılık durumunu çıktı alarak ispatlayabilirsiniz ve bu şekilde işverene verebilirsiniz." dedi.