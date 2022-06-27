İşte Benin Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın değişimi yürek hoplattı! Görenler gözlerine inanamadı!

Bir dönemin en popüler yarışma programı 'İşte Benim Stilim' her gün farklı tarz ve tartışmalarla çok konuşuluyordu. Yarışmanın favori yarışmacılarından biri olan Sima Şerafettinova'yı şimdi görenler tanıyamıyor. 'Barbie' ye benzemek isterken bambaşka birine dönüştü.