İşte Benin Stilim yarışmacısı Sima Şerafettinova'nın değişimi yürek hoplattı! Görenler gözlerine inanamadı!
İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasına katılarak Türkiye'de adını duyuran Sima Şerafettinova, son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi başardı. Büyük değişimiyle görenleri şaşırtan Şerafettinova'ya sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı. Bakın İşte Benim Stilim'in Sima'sına ne oldu...
Bir dönemin en popüler yarışma programı 'İşte Benim Stilim' her gün farklı tarz ve tartışmalarla çok konuşuluyordu. Yarışmanın favori yarışmacılarından biri olan Sima Şerafettinova'yı şimdi görenler tanıyamıyor. 'Barbie' ye benzemek isterken bambaşka birine dönüştü.
Azeri kökenli Sima Şerafettinova, yaptığı çıkışlarla tanınmıştı. Katıldığı moda yarışmada çok konuşmasıyla dikkat çeken Sima, bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti ve tüm çabasına rağmen finale kalamamıştı.
Uzun zamandır Türkiye'de yaşayan ve Barbie bebeğe benzemek için defalarca estetik yaptıran Azeri model Sima Şerafettinova'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Sima'yı görenler gözlerine inanamıyor. Estetikle bam başka birine dönüşen Sima'nın eski halinde eser yok.
İşte Benim Stilim'den hatırladığımız model Sima Şerafettinova, pilot olmuştu. Aynı zamanda pilot olan modelin Barbie'ye benzerliğiyle dikkat çekerken bazı takipçileri, kendisine estetik ameliyatlara son verme tavsiyesinde bulunurken model, sayfasındaki görünümüyle ilgili eleştirilere şimdilik cevap vermedi.