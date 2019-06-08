İşte Benim Stilim'le tanınmıştı! Bahar Candan ilk konserini verdi
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, yarışma esnasında kendi bestelediği şarkıları söylerken olay olmuştu. Candan, ilk konserini verdi.
‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla ünlenen ve daha sonra yaptığı ilginç paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, şarkıcılığa soyundu. Önceki gün de İstanbul’daki Aquapark’ta ilk konserini verdi.
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Bahar Candan’ı dinleyenlerin çoğunluğu erkek olması ise dikkatlerden kaçmadı. konser alanı tıklım tıklımdı. Neredeyse izdiham yaşanacaktı. Çoğunluğu erkeklerden oluşan Bahar Candan hayranları sosyal medyanın da diline düştü.
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Candan'ın paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı.
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Candan konserden bazı kareleri paylaşıp "teşekkür ederim" notunu paylaştı.
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