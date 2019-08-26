İşte Benim Stilim'le tanınan Neslihan Doğrusöz sakal ektirdi herkesi şok etti

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından sevilerek izlenen İşte Benim Stilim yarışmasına iki yıl önce katılarak tanınan Neslihan Doğrusöz, değişimi olay oldu. Tarzıyla dikkat çeken Doğrusöz, artık sadece erkek kıyafetleri giymeyi tercih etmenin yanı sıra sakal ektirmesiyle herkesi şaşırttı.