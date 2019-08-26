İşte Benim Stilim'le tanınan Neslihan Doğrusöz sakal ektirdi herkesi şok etti
İki yıl önce katıldığı İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşırttı. Sakal ektiren Doğrusöz'ü görenler tanıyamadı.
Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından sevilerek izlenen İşte Benim Stilim yarışmasına iki yıl önce katılarak tanınan Neslihan Doğrusöz, değişimi olay oldu. Tarzıyla dikkat çeken Doğrusöz, artık sadece erkek kıyafetleri giymeyi tercih etmenin yanı sıra sakal ektirmesiyle herkesi şaşırttı.
İşte Benim Stilim'de 7. sezonun sonlarına doğru olan, sakin ve sessiz tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğrusöz, snob magazinin objektiflerine takıldı. Kız arkadaşı milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda el ele objektiflere takılan Doğrusöz'ün büyük değişimi gözlerden kaçmadı.
Görüntülendiğini fark eden Neslihan Doğrusöz, değişimi hakkında "Sakal ektirdim. Yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyerek daha fazla konuşmak istemedi.
Yeni tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir YouTube programında cinsiyet değiştirmeyle alakalı bir ameliyat olmayacağını ve bu halinden gayet memnun olduğunu söylemişti.