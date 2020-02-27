İşte Benim Stilim'in Yağmur Taktaş'ı cesur pozlarıyla esip geçiyor!
Bir dönem reytingleri alt üst eden İşte Benim Stilim'in Adanalı yarışmacısı Yağmur Taktaş, geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka birine dönüştü.
Daha 20'li yaşlarındayken katıldığı İşte Benim Stilim yarışma programında hafızalara kazınan Yağmur Taktaş, geçirdiği estetik operasyonları sonrası görenleri hayrete düşürdü.
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Şimdilerde 24 yaşına basan Taktaş, Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla pes dedirtiyor ve sık sık estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme geliyor.
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Galatasaray'lı futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı tanışalım teklifini ifşa eden Taktaş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Birçok takipçisi, Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yaparken, Taktaş'ın iddialı pozlarını yoruma kapatması ise dikkat çekti.
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