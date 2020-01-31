İşte Benim Stilim'in Niran Yalaz'ı estetikle bambaşka birine dönüştü
Bir dönemin efsane yarışması İşte Benim Stilim'le ünlenen Niran Yalaz, estetik operasyonlarla resmen bir başka kişiye dönüştü.
Yayımlandığı dönem herkesi ekrana kilitleyen moda yarışması İşte Benim Stilim'de tanınıp ardından sosyal medyada fenomen haline gelen Niran Yalaz, küçük estetik operasyonlarla bambaşka biri haline geldi. 23 yaşındaki Yalaz'ın yeni halini görenler tanımakta zorlandı.
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Son dönemde ünlü ünsüz birçok kişinin merak saldığı estetik kişilerin eski halinden eser bırakmıyor. Bursalı İşte Benim Stilim yarışmacısı Niran Yalaz da değişimiyle görenleri şaşırtıyor.
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Burun estetiği yaptırdığı gözlenen genç modelin değişimi, bir anda sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Ünlülerin estetiksiz görüntülerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı, Nilan Yalaz'ın değişimini de takipçilerinin beğenisine sundu.
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