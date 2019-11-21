İşte Benim Stilim'de ünlenen Niran Yalaz evrim geçirdi cesur pozları 'yok artık' dedirtti

İşte Benim Stilim yayınlandığı sıralar popüler olan Niran Yalaz, diğer yarışmacılar gibi programın bitmesinin ardından adını unutturanlar arasında yerini almıştı. Ancak genç ismin değişimi, onu yeniden gündeme getirdi. Yalaz, geçirdiği estetik operasyonlarıyla yarışmadaki halinden eser bırakmadı.