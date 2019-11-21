İşte Benim Stilim'de ünlenen Niran Yalaz evrim geçirdi cesur pozları 'yok artık' dedirtti
Tv8'in bir dönem ses getiren yarışması İşte Benim Stilim'e katılan Niran Yalaz'ın estetik operasyonlarıyla bambaşka birisine dönüşmesi, görenleri şaşırtmaya yetti.
İşte Benim Stilim yayınlandığı sıralar popüler olan Niran Yalaz, diğer yarışmacılar gibi programın bitmesinin ardından adını unutturanlar arasında yerini almıştı. Ancak genç ismin değişimi, onu yeniden gündeme getirdi. Yalaz, geçirdiği estetik operasyonlarıyla yarışmadaki halinden eser bırakmadı.
Yarışmada ettiği kavgalarla sıklıkla gündeme gelen Niran Yalaz, burnunda, dudağında ve çenesinde yaptırdığı operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Yalaz'ın son hali, onu uzun zamandır görmeyenleri şaşkına çevirdi.
Cesur pozları olay yarattı: Öte yandan sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi bulunan Niran Yalaz'la birlikte Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlar da gündeme geldi.
185 binin üzerinde takipçisi bulunan Yalaz'ın paylaştığı pozların her biri binlerce beğeni alırken, kimi takipçileri genç ismin değişimine yorum yapmadan geçmedi. İşte Yalaz'ın fotoğraflarına gelen yorumlardan bazıları...