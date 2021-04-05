İşte Benim Stilim yıldızıydı Ayşegül Melisa Doğan estetikle tanınmaz halde
Bir dönem ilgiyle izlenen moda programı İşte Benim Stilim'de kavgalarıyla adından söz ettiren Ayşegül Melisa Doğan, estetikle başka biri oldu.
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, inanılmaz değişimiyle herkesi şoke etti. Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı.
Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu.
Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.
İşte Benim Stilim All Star yarışmacılarından Ayşegül Doğan birinci sezonda izleyicinin tanıştığı bir isimdi. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılmıştı.