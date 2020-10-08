İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yeni imajıyla göz doldurdu!
Bir dönemin moda programı İşte Benim Stilim’de yarışarak ünlenen Bahar Candan bu sefer de saç rengini değiştirdi.
İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Koyu renk kullandığı saçlarını kestirerek sarıya boyatan fenomen isim yeni görüntüsünü görücüye çıkarttı.
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Sık sık dış görünüşünde yenilik yapan fenomen yarışmacı bu sefer de saç rengini değiştirdi. Sosyal medyada yaptığı her hareketle eleştiri oklarının hedefi olan ismin yeni saç rengini beğenildi.
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Sansasyonları ile büyük sükse yaratmayı başaran Bahar Candan sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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Yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettirmeyi başaran Candan, İşte Benim Stilim programından sonra sosyal medyada yaşadığı değişimle dikkatleri çekti.
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