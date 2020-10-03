İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan yeni görüntüsüyle şaşırttı!

Bir döneme damga vuran moda programı İşte Benim Stilim’le popülerliğe kavuşan Bahar Candan son görüntüsüyle şaşırttı. Geçirdiği estetik operasyonların sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan Candan sosyal medyada photoshop yapmayı tercih ediyordu. Yaptığı photoshoplarla bacak boyunu uzatan ve yüz hatlarını değiştiren eski yarışmacının doğal hali ortaya çıktı.