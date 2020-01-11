İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan şimdiki haliyle yine şaşırttı!
İşte Benim Stilim programının en renkli siması olarak hayatımıza giren Bahar Candan'ın son haliyle görenleri hayrete düşürdü.
İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan son imajıyla tanınmaz hale geldi. Sıklıkla görünüşünü değiştiren Candan, 2020'de de karşımıza bambaşka biri olarak çıkıyor.
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Yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, şarkıcılığı da denedi.
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Dondurma ve Dom Pérignon şarkıları bir yana, sosyal medyadaki değişik paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürdü.
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Eleştirilere aldırış etmeyen fenomen yarışmacı, ilginç ve göz kanatan paylaşımlarına devam etti.
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