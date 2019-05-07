İşte Benim Stilim Tuğçe Ergişi canlı yayında şarkıcı Alihan'la birbirine girdi

Yıllar önce kendisi gibi şarkıcı olan Ajdar’a kameraların önünde tekme tokan dayak atan Alihan, bugün katıldığı programda yaşanan olayı anlatırken, programa konuk olan Tuğçe Ergişi ile gerildi. Bir dönem İşte Benim Stilim’in yarışmacısı olan Ergişi, Alihan’ın dayak olayında yaptığının yanlış olduğunu söyleyince olanlar oldu.