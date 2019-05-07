İşte Benim Stilim Tuğçe Ergişi canlı yayında şarkıcı Alihan'la birbirine girdi
Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Alihan ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Tuğçe Ergişi, canlı yayında birbirine girdi.
Yıllar önce kendisi gibi şarkıcı olan Ajdar’a kameraların önünde tekme tokan dayak atan Alihan, bugün katıldığı programda yaşanan olayı anlatırken, programa konuk olan Tuğçe Ergişi ile gerildi. Bir dönem İşte Benim Stilim’in yarışmacısı olan Ergişi, Alihan’ın dayak olayında yaptığının yanlış olduğunu söyleyince olanlar oldu.
Şarkıcı Alihan, Ajdar ile kameralar önünde yaşadıkları kavga olayını anlatırken, “Sizin yaptığınız da yanlıştı” diyerek araya giren Tuğçe Ergişi'ye, “Ufaklık bir dur da şunu anlatayım” diyince canlı yayında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.
Yaşanan atışmanın üzerine Tuğçe Ergişi, “Ama sizin de tavrınız yani, ben 30 yaşında genç bir kadınım, bana ufaklık diyorsunuz. Sizde kesinlikle bir asabilik var, ben küçük değilim” sözlerini kullandı.
Alihan da Ergişi’nin ufaklık sözüne takılması üzerine “Bebeğim” kelimesini kullanınca Tuğçe Ergişi, daha da gerilerek şu ifadeleri kullandı: