İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar

İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirdi, olay itiraflarda bulundu. 

İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar - Sayfa 1

Yayımlandığı dönem sevilerek izlenen yarışma İşte Benim Stilim'de finale kadar kalarak dikkatleri üzerine çeken Neslihan Doğrusöz, sakal ektirmesinin ardından bir dergiye verdiği röportajdaki samimi itiraflarıyla gündeme geldi.

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İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar - Sayfa 2

Yeni adının Doruk olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Neslihan Doğrusöz, kendisinin 5 yaşında erkek olduğunu hissettiğini anlattı. 

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İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar - Sayfa 3

Yeni adıyla Doruk Doğrusöz, GZone'a dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Yıllar önce yaşadıklarından bahseden Doğrusöz, "Erkek olduğumu çocukken anladım. 5 yaşımda dedemin tıraş takımları ile oynar, yüzüme köpük sürerdim." dedi.

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İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar - Sayfa 4

İşte Benim Stilim yarışmasındaki mini elbise, yüksek topuklu halleriyle tanınan Doğrusöz, yarışma süreci içinde "Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile boxer giyiyordum" şeklinde konuştu.

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