İşte Benim Stilim Neslihan Doğrusöz ameliyatsız cinsiyet değiştirmişti olay itiraflar

İşte Benim Stilim yarışmasındaki mini elbise, yüksek topuklu halleriyle tanınan Doğrusöz, yarışma süreci içinde "Ben yarışma dönemimde bile maskülen bir tarza sahiptim biliyorsunuz. Abiyelerimin, eteklerimin altına bile boxer giyiyordum" şeklinde konuştu.