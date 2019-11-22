İşte Benim Stilim Nazlıcan Arkan'dan kötü haber yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'de ünlenmesinin ardından Ceylan'ın yeğeni olduğu ortaya çıkan Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği ve Tv8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına 2016 yılında katılan Nazlıcan Arkan'dan yakınlarını endişelendiren haber geldi. Arkan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü ünlü türkücü Ceylan Duyurdu.
İşte Benim Stilim'den elenmesinin ardından ekranlarda görünmeyen Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğu haberini duyuran Ceylan, yeğeni için dua istedi. İşte Ceylan'ın Nazlıcan Arkan hakkında yaptığı paylaşım:
Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin.
Yoğun bakımda olduğu haberlerinin yayılmasının ardından Nazlıcan Arkan'ın kim olduğu sorusu sorulmaya başlandı. Peki Nazlıcan Arkan kimdir? Kaç yaşındadır?