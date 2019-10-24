İşte Benim Stilim kızı Yağmur Taktaş'ın edep sınırlarını zorlayan pozları Instagram'ı salladı
TV8'deki İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş, Instagram'daki pozlarıyla edep sınırlarını zorluyor. bebeğeni ve yorum yağmuruna tutulan hesabının yorum yapma kısmını kapattı.
İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Yağmur Taktaş, küçük dokunuşlarla bambaşka birine dönüştü. Taktaş, verdiği pozlarla adeta mest ediyor.
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Son günlerde Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla gündemin üst sıralarına yerleşen Taktaş, sosyal medyada sık sık photoshop yaptığı iddiasıyla eleştiriliyor.
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Taktaş, futbolcu Emre Mor'un kendisine yazdığı 'tanışma talebi' mesajlarını ifşa ederek, magazin gündemini sallamış günlerce kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.
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Taktaş'ın yarışmadan sonra evrim geçirdiği yorumunu yapan takipçilerine kızan Taktaş'ın cesur pozlarını yoruma kapatması ise dikkat çekti.
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