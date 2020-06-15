İşte Benim Stilim Bahar Candan zayıflıktan göğüs frikiği verdi

Bir dönem katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Geçmişte çok kilo aldığı haberleriyle gündem olan Bahar Candan, bu kez zayıflığıyla ağızları açık bıraktı. Survivor Nihal Candan'ın kardeşi olan Bahar Candan daha önce harcadığı paralarla olay olmuştu.