İşte Benim Stilim Ayşegül Doğan'ın son hali şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Adeta bambaşka bir insana dönüşen Ayşegül Doğan, bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Yüz nakli mi yaptırdın, estetik mi?" sorusuna "Evet, ilk yüz naklini bana yaptılar" diyerek esprili yanıt verdi. Doğan bu yorumundan sonra yine sosyal medyanın gündemine düştü.