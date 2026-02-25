İşte Atilla Karaoğlan'ın VAR ile yaptığı konuşma! Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıkladı. Görüntülerde Galatasaray'ın iptal gölünde hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR odası ile yaptığı konuşma yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını YouTube hesabından paylaştı. Kayıtlarda haftanın ne çok tartışılan pozisyonu olan Konyaspor - Galatasaray maçında iptal edilen goldeki konuşmalara yer verildi.
İşte Leroy Sane'nin golünün ardından VAR odası ile hakem Atilla Karaoğlan arasında geçen konuşmalar:
VAR: Potansiyel ofsayt ihlali için inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim.
- Atilla Karaoğlan: Tamam.
VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim.
Atilla Karaoğlan: Evet, bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun. Doğru mu?