İşte Atilla Karaoğlan'ın VAR ile yaptığı konuşma! Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 23. haftasına ilişkin VAR kayıtlarını YouTube hesabından paylaştı. Kayıtlarda haftanın ne çok tartışılan pozisyonu olan Konyaspor - Galatasaray maçında iptal edilen goldeki konuşmalara yer verildi.