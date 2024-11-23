İşte asgari ücret zammında masada kalan son 2 rakam! Erdoğan detayı

Asgari ücret zammında Erdoğan ipucunu verdi, masada tek bir kilit soru kaldı... 7'den 70'e neredeyse tüm Türkiye'yi etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammı için geri sayım sürerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan zam konusunda çok önemli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşlara yapılacak zam için enflasyonu işaret etmesinin ardından hesaplar da tahminler de değişti, kamuoyu adeta ikiye bölündü. Erdoğan'ın asgari ücret mesajı sonrası bir kesim zam tahminini iki katına çıkarırken; şimdi herkes "Yüzde 21 mi yüzde 44 mü?" sorusuna yanıt aramaya başladı.